 Комиссия Кабмина распределила 2 миллиарда субвенции для объединенных общин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, нераспределенными остаются всего 32 млн грн (1,5%) субвенции.

Больше всего нераспределенной субвенции в Донецкой (остаток – 8,3%), Сумской (остаток – 7,3%) и Киевской (остаток – 6,1%) областях. В Запорожской, Одесской и Херсонской областях нераспределенный остаток составляет около 3%.

Объединенные общины других областей полностью или почти на 100% распределили средства субвенции между своими проектами.

"С 2015 года объединены общины получили в общей сложности 6,5 млрд грн инфраструктурной субвенции. За эти средства уже реализовали или закончат к концу этого года, более 9000 проектов", – отметил заместитель министра Вячеслав Негода.

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Напомним, в 2019 году на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин в госбюджете предусмотрено 2,1 млрд грн. Эти деньги распределены между бюджетами созданных в 2015-2018 годах 806 объединенных территориальных общин пропорционально площади и количеству сельского населения в такой общине.

Всего с 2016 по 2019 год включительно для объединенных общин было выделено из госбюджета 6,5 млрд грн на развитие инфраструктуры: в 2016 году – 1 млрд грн для 159 ОТГ, в 2017 году– 1,5 млрд грн для 367 ОТГ, в 2018 году – 1,9 млрд грн для 665 ОТГ, в 2019 году объем субвенции составляет 2,1 млрд грн.

За 2015-2018 годы объединены общины за счет инфраструктурной субвенции реализовали 6380 проектов.

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