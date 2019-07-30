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 Новые сервисы "Сумыгаз Сбыта" позволят клиентам управлять 5 счетами

Специалисты компании "Сумыгаз Сбыт" настроили работу паблик-аккаунта 7104ua в Viber и мобильных приложениях, которые обеспечивают клиентам постоянный доступ ко всей информации по лицевым счетам, и предоставляют возможность оплатить газ сразу по 5 различным лицевым счетам.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Новые сервисы пригодятся тем клиентам "Сумыгаз Сбыта", которые имеют несколько газифицированных объектов, или помогают в расчетах своим пожилым родственникам. Сейчас общая численность онлайн-сервисов компании достигла 95 тыс.

"Наша задача сделать услуги максимально доступными и удобными для экономии времени потребителей природного газа Сумской области. Планируем, что к началу отопительного периода уже более 100 тысяч клиентов будут пользоваться online-сервисами компании и иметь доступ к своим лицевым счетам 24 часа в сутки", - сказала директор "Сумыгаз Сбыта" Елена Руденко.

Для работы с чат-ботом 7104ua необходимо быть подписанным на паблик-аккаунт. Для регистрации нужно отсканировать QR-код через мессенджер, ввести лицевой счет, сумму последней оплаты или номер счетчика.

Пользователям смартфонов мобильные приложение 104Mobile доступен для загрузки на Google Play, для пользователей iPhone приложение 104Mobile - на App Store.

Online-сервисы - Личный кабинет на сайте 104.ua, паблик - аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и для iPhone 104 Mobile Light, позволяют в любое удобное время не только контролировать расчеты за природный газ, но и проводить оплаты с минимальной комиссией.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140302
 
 
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