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 "Райффайзен Банк Аваль" уменьшил прибыль на 13%

Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 2,383 млрд грн, что на 13,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (2,752 млрд грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, во втором квартале чистая прибыль составила 1,303 млрд грн, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1,371 млрд грн).

Чистый процентный доход в первом полугодии текущего года увеличился на 3,8% - до 3,532 млрд грн по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Активы банка за шесть месяцев выросли на 3,5% - до 75,891 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 1,5% - до 46,147 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 6% - до 65,409 млрд грн, собственный капитал уменьшился на 9,8% - до 10,482 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 6,155 млрд грн.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2019 года, Raiffeisen Bank International владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, Райффайзен Банк Авальна1 апреля 2019 года по размеру общих активов занимал 5-е место (79,439 млрд грн) среди 77 действующих в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140296
 
 
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