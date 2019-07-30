 ЕБРР выделил "Укрэнерго" кредит на 149 миллионов евро

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Эта инвестиция поможет НЭК "Укрэнерго" модернизировать ее ключевую инфраструктуру электропередачи, необходимую для синхронизации с европейскими сетями. Она также поможет Украине привести свое законодательство и операционную деятельность в соответствии с Третьим энергетическим пакетом ЕС", - говорится в пресс-релизе ЕБРР.

По данным банка, использование 15-летнего кредита под государственные гарантии также обеспечит сокращение годового объема выбросов CO2 на 20,5 тыс. тонн.

Кроме того, кредитные средства поддержат роль "Укрэнерго" в обеспечении стабильности энергосистемы страны в условиях постоянного роста доли возобновляемой энергетики.

Как сообщалось, общая стоимость проекта модернизации 12 ПС с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами, а также закупки 26 новых трансформаторов составляет 198,2 млн евро, из которых 49,2 млн евро – собственные средства "Укрэнерго", 149 млн евро – кредит ЕБРР.

Реализация проекта даст компании возможность модернизировать ключевые объекты передачи э/э, что является условием для синхронизации украинской энергосистемы с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,6 млрд евро в рамках 432 проектов.