 Самолет МАУ совершил вынужденную посадку в "Борисполе"

Об этом со ссылкой на avianews сообщает БизнесЦензор.

"В процессе набора высоты экипажем было замечено резкое изменение параметров одного из двигателей, предположительно — попадание птицы. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета и уведомил диспетчеров о внеплановой посадке", — рассказали в пресс-службе МАУ.

Самолет совершил успешную посадку всего через 20 минут после взлета. Поскольку авиалайнер имел большую посадочную массу, произошло повышение температуры тормозных устройств, в связи с чем наблюдалось их незначительное задымление.