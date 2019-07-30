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 Солнечные электростанции установили около 12 тысяч домохозяйств, – Госэнергоэффективности. ИНФОГРАФИКА

Около 12 тыс. домохозяйств в Украине уже используют солнечные панели для бытовых целей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности Украины сообщает БизнесЦензор.

"Во II квартале этого года еще более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт. Это более чем в 2 раза больше, чем за I квартал этого года (1400 семей)", - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Всего, по состоянию на 1 июля 2019 года в Украине насчитывается уже около 12 тыс. семей, использующих солнечные электростанции общей мощностью около 280 МВт. На конец 3-го квартала 2015 года в Украине было всего 130 таких семей.

"Объем инвестиций домохозяйств в 280 МВт СЭС достиг более 240 млн евро", - отметил Савчук.

Солнечные электростанции установили около 12 тысяч домохозяйств, – Госэнергоэффективности 01
Солнечные электростанции установили около 12 тысяч домохозяйств, – Госэнергоэффективности 02
Солнечные электростанции установили около 12 тысяч домохозяйств, – Госэнергоэффективности 03
Солнечные электростанции установили около 12 тысяч домохозяйств, – Госэнергоэффективности 04

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140279
 
 
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