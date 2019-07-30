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 ГФС выявила более 10 тысяч нелегальных работников

Государственная фискальная служба Украины в результате проверок предприятий выявила 10,3 тысяч работников, с которыми работодатели не оформили трудовые отношения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГФС сообщает БизнесЦензор.

В январе-июне органами Госфискальной службы Украины установлены нарушения при выплате заработной платы и других доходов у 42,7% субъектов хозяйствования, которые проверялись.

По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 146,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора.

За счет принятых мер налогового контроля было выявлено 10,3 тыс. наемных лиц, труд которых использовался работодателем без оформления трудовых отношений.

ГФС заявляет, что благодаря объяснительной работе и проверкам за 6 месяцев этого года работодателями дополнительно заключено 82,2 тыс. трудовых договоров с наемными работниками.

За январь-июнь 2019 года к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140276
 
 
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