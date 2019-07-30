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 "Правэкс-Банк" уменьшил прибыль в 2,4 раза

Чистая прибыль Правэкс-Банка (Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 4,587 млн грн, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (11,066 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету, размещенному в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый процентный доход в первом полугодии текущего года увеличился на 3,9% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 100,057 млн грн.

Активы банка за шесть месяцев выросли на 7,4% - до 4,833 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 31,2%, до 838,379 млн грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 14,1% - до 2,849 млрд грн, а собственный капитал уменьшился на 1,1%, до 1,984 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 1,049 млрд грн.

Правэкс-Банк основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2019 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (4,851 млрд грн) Правэкс-Банк занимал 29-е место среди 77 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140272
 
 
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