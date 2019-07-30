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 Банк "Пивденный" увеличил чистую прибыль на 36%

Чистая прибыль банка "Пивденный" (Одесса) по итогам января-июня 2019 года составила 160,31 млн грн, что на 36,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил банк в квартальном отчете.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно документам, размещенным в системе раскрытия информации НКЦБФР, банку удалось увеличить чистую прибыль преимущественно за счет снижения отчислений на резервы под обесценение кредитов и задолженности клиентов с 250,40 млн грн в первом полугодии 2018 года до 79,56 млн грн в первом полугодии 2019 года.

Чистый процентный доход в январе-июне-2019 сократился на 5,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 578,37 млн грн.

Активы "Пивденного" за шесть месяцев уменьшились на 2,8% - до 24,24 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 5,2%, до 14,85 млрд грн.

Обязательства банка за этот период снизились на 3,8% - до 21,58 млрд грн, собственный капитал на 6,1% – до 2,66 млрд грн.

Уставный капитал банка в первом полугодии сохранился на уровне 1,34 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (25,811 млрд грн) "Пивденный" занимал 14-е место среди 77 действовавших банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140268
 
 
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