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 Зеленский поручил создать единый портал для получения гражданами данных из госреестров

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам".

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Указ направлен на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение электронных государственных услуг.

В частности, документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

Кроме того, указ предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации в отношении себя в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги.

"Так, указом в первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "єМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т.п", – говорится в сообщении.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, – ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140261
 
 
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