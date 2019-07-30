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 Финансы, Промышленность
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Все про:Богуслаев (26) Мотор_Січ (76)

 "Мотор Сич" сменила прибыль на убыток в 425 миллионов

Чистый убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-июля 2019 года составил 425,75 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 902,19 млн грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно финансовому отчету "Мотор Сич", размещенному в системе раскрытия информации НКЦБФР во вторник, чистый доход предприятия по итогам первого полугодия 2019 года сократился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4 млрд 102,36 млн грн.

С учетом данных первого квартала, во втором квартале этого года чистый убыток предприятия составил 264,28 млн грн против чистой прибыли 360,17 млн грн во втором квартале прошлого года, выручка сократилась на 37,7% – до 1 млрд 966,38 млн грн.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

По итогам 2018 года предприятие снизило чистую прибыль в 2,1 раза – до 1 млрд 856,81 млн грн, выручка уменьшилась на 18,5% – до 12 млрд 239,69 млн грн.

До недавнего времени крупнейшим акционером-физлицом ПАО "Мотор Сич" выступал почетный президент предприятия, народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав Богуслаев, задекларировавший в 2016 году уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" до 1% с 15,8%. Нардеп также внес в полученные в 2016 году доходы инвестиционный доход от принадлежащего ПАО "Мотор Сич" торговца ценными бумагами "Мотор-Дилер" в размере около 1,07 млрд грн.

СБУ подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140259
 
 
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Потому и эффективный, типа я продалиеё, патаму шта денег не приносит. Сильно хитромудрый
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выстроил схематоз вокруг завода, через подрядчиков-поставщиков деньги выкачивает, потому и убытки, еще и сынуля старается скоро совсем завод в карты проиграет.
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Ну так доит как корову, а по бумажкам показывает убытки. Много таких хозяйственников было.
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"***** народа" сдохла и завонялась, идейный вдохновитель и "патриот" богуслаев над парламентом пролетел, теперь и "мотор сич" следом ко дну пойдет?
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И разве это не повод не взять за жопу старичка богуслаева?
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Вот вам и весь бизнес олигархов. Бизнесмены с них никакие потому что ето самое настоящее ворье укравшее деньги у народа. Отрезали от бюджетной кормушки и сразу стали убыточными. Еще бы Ахметова отрезать государственных финансовых потоков то сразу ворья во власти поменьшало бы так как Ахметов не смог бы им платить.
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Конечно, детали летят в какую-то европейскую страну по невыгодным ценам, а потом псевдоевропейские компании перепродают их российским, по цене выше закупочной, а разницу после вычета налогов, если они платятся, на кармашек запорожскому божку, фсё!
И как обычно, предатель Украины со звездой Героя Украины нипричём
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