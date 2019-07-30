 Frontera пригрозила оспорить результаты конкурса на участок украинского шельфа

Об этом со ссылкой на пресс-службу Frontera Resources сообщает БизнесЦензор.

"Если конкурс СРП на участок "Дельфин" не будет аннулирован, Frontera Resources оставляет за собой право обратиться в суд. На наш взгляд, процесс подготовки конкурса и его проведение идут в разрез с международной практикой", - заявил глава Frontera Зазы Мамулайшвили.

Frontera заявляет, что Межведомственная комиссия Минэнергоугля нарушила процедуру проведения конкурса в части оценки заявлений участников.

Комиссия должна была направить Кабмину выводы об определении победителя конкурса не позднее 13 июля 2019 года, но нарушила эти сроки.

"Таким образом, если КМУ объявит победителя конкурса, это решение будет принято с нарушением украинского законодательства", - отмечают в Frontera.

Как сообщал БизнесЦензор, Frontera Resources - америкаснкая компания бизнесменов Стива Никандроса и Заза Мамулаишвили, которая инициировала конкурс на участок "Дельфин". Работает в Грузии и Молдове. Однако ни одного крупного проекта пока не реализовала.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Как сообщалось, ранее компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Заявки на участие в конкурсе подали четыре компании: