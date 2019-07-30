 Новая таможня начнет работу в конце сентября, – Нефьодов

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.
"В новой таможне я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", - сказал Нефьодов.
По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.
Кабинет министров Украины 5 июля назначил Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы.
групова терапіязагальні збори цих "единственных сотрудников" - і вони виберуть спікера та прем'єр міністра з 95-ої палати. А потім усі підуть обідати.... Бо ж до вересня 20** року треба аж цілу митницю зробити, то до обіду не встигнемо - вже після обіду зробимо... після групової терапії у Трускавці... Нефьодова