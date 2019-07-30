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Все про:таможня (404) Нефьодов (110) таможенный контроль (86)

 Новая таможня начнет работу в конце сентября, – Нефьодов

Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку, рассказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"В новой таможне я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", - сказал Нефьодов.

По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.

Кабинет министров Украины 5 июля назначил Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140246
 
   
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 Топ комментарии
 
Один внешний вид этого человека не вызывает никакого доверия.
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Лох на бороде - это сила,таможня явно будет в порядке.
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Сподіваюся, що при панові Нефьодову працівники "нової" митниці не будуть одержувати "старі" ганебні 5-7 тис. грн
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Лох на бороде - это сила,таможня явно будет в порядке.
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Ага.Ток де таможня он походу не знает.
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Один внешний вид этого человека не вызывает никакого доверия.
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Сразу в комментариях набежали серуны-бездельники или просто дебилы, которых, к сожалению, научили читать и писать
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Странно, что человека судят по внешнему виду, а не по его делам. Что сделает - поживем, увидим, оценим.
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Таможню реформировать можно и нужно , а вот таможенников никогда
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"В новой таможне я пока единственный сотрудник". А в сусідній палаті - "единственный сотрудник" нового міністерства куль-спор-молод-інформ. А ще через палату - "единственный сотрудник" мінобраза з зарплатою у $4000.... і так далі. Скоро відбудеться групова терапія загальні збори цих "единственных сотрудников" - і вони виберуть спікера та прем'єр міністра з 95-ої палати. А потім усі підуть обідати.... Бо ж до вересня 20** року треба аж цілу митницю зробити, то до обіду не встигнемо - вже після обіду зробимо... після групової терапії у Трускавці... Новая таможня начнет работу в конце сентября, – Нефьодов - Цензор.НЕТ 4276
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