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 Американские сенаторы предложили новые санкции против РФ

Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио уведомили комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей о необходимости внести в проект оборонного бюджета страны положения о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с "вмешательством" в выборы, передает Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В письме, которое Холлен и Рубио направили в комитеты, предлагается включить в документ положения закона о сдерживании, запрещающего американским компаниям иметь дело с российским суверенным долгом. По мнению сенаторов, также следует обязать директора Национальной разведки отчитываться перед Конгрессом в течение 30 дней после федеральных выборов в США о возможном вмешательстве России.

В письме отмечается, что несмотря на работу закона о сдерживании влияние санкций на суверенный долг России будет "ограниченным" из-за его низкого уровня, сбалансированного бюджета и значительных валютных резервов России. В связи с этим Холлен и Рубио также предлагают ввести в проект бюджета положения, позволяющие вводить санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов России, а также против "олигархов и политиков, которые могут быть замешаны во вмешательстве в выборы".

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140245
 
 
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