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 Rozetka запускает виртуальное туристическое агентство

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев), запускает виртуальное туристическое агентство - Rozetka.Travel.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, новый онлайн-сервис позволяет в несколько кликов купить тур от проверенных туроператоров без визита в турагентство. Все документы: договор на туристическое обслуживание с туроператором, авиабилеты, ваучер на заселение, медицинская страховка будут появляться в личном кабинете покупателя, а также дублироваться на e-mail.

"Все привыкли легко покупать онлайн авиабилеты, бронировать гостиницы, квартиры по всему миру. Но покупка тура по массовым чартерным направлениям (Турция, Египет, Греция и другие страны) все еще почему-то предполагает посещение турагента. Мы хотим это изменить, чтобы каждый мог легко и за считанные минуты выбрать идеальный для себя тур, безопасно оплатить и без проблем отправиться в путешествие", - заявила CEO Rozetka Travel Юлия Челикпазу.

В настоящее время к агрегатору уже подключены такие туроператоры Украины, как Anex Tour, TUI, Tez Tour, Pegas Touristik, Mouzenidis Travel и другие.

"Имея значительный опыт работы в туризме и зная специфику систем бронирования туроператоров, мы в первую очередь подключали тех туроператоров, которые были технически готовы загружать туры через нашу систему", - добавила Челикпазу.

В настоящее время Rozetka.Travel - в режиме бета-тестирования. Кроме того, работает круглосуточная телефонная служба поддержки, планируются офлайновые точки.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.

Согласно данным сайта, по состоянию на июль 2019 года Rozetka имеет пять магазинов в Киеве и три - в Одессе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140195
 
 
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