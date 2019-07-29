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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 Минфин завершил корпоратизацию "Укрэнерго"

Министерство финансов утвердило создание частного акционерного общества (ЧАО) "НЭК "Укрэнерго".

Соответствующий приказ подписала министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Выпуск акций ЧАО будет осуществлен в предусмотренные законодательством сроки, а их владельцем станет государство в лице Минфина. Уставный капитал АО составит 37,1 млрд грн.

Председателя правления компании должен избрать наблюдательный совет ЧАО во время своего первого заседания.

"Начиная с февраля, мы активно работали ради достижения конечной цели – преобразования государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в частное акционерное общество. Уже сегодня мы не просто отчитываемся о выполнении плана – мы показываем результат нашей работы", – отметила Маркарова.

Как отмечается в сообщении, результатом создания АО станет эффективное внедрение законодательства о рынке электроэнергии, а также отделение контроля за производством электроэнергии и ее передачей, что является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

В пресс-службе "Укрэнерго" уточнили, что преобразование в акционерное общество также позволит компании самостоятельно привлекать кредитные и инвестиционные средства, повысит прозрачность деятельности компании (аудит и обязательное раскрытие финансовой информации), а также является выполнением обязательств перед ЕБРР, за счет которого финансируется строительство высоковольтных линий с Ривненской и Запорожской АЭС к ПС "Киевская".

"Сейчас идет подготовка необходимых документов с целью представления в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В августе состоится финальная стадия преобразования (корпоратизации) "Укрэнерго" - планируется получение свидетельства о регистрации выпуска акций", – отмечают в компании.

Напомним, Кабмин распоряжением №1001 от 14 декабря 2018 года передал НЭК "Укрэнерго" в управление от Министерства энергетики и угольной промышленности Министерству финансов.

Как поясняла министр финансов Оксана Маркарова, в отличие от Минэнергоугля Минфин не имеет конфликта функций как разработчика отраслевой политики и владельца предприятия.

Незадолго перед принятием этого решения, "Укрэнерго" обвинило Министерство энергетики в срыве корпоратизации компании.

В частности, подконтрольная Минэнергоугля комиссия по реорганизации НЭК "Укрэнерго" отказалась утвердить оценку имущества указанного предприятия и объявила оделегировании полномочий по управлению делами предприятия главе комиссии в лице заместителя министра энергетики и угольной промышленности Михаила Близнюка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140194
 
 
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