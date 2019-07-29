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 Энергетика, Финансы
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Все про:прибыль (881) Укргидроэнерго (90)

 "Укргидроэнерго" сократило чистую прибыль за полгода до 1,2 миллиарда

Чистая прибыль ЧАО "Укргидроэнерго" в январе-июне 2019 года составила 1,19 млрд грн, что на на 3% или на 36,1 млн грн меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Чистый доход компании за первое полугодие сократился на 6% или на 181,6 млн грн и составил 2,91 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

По итогам работы в первом полугодии общество уплатило в полном объеме свои обязательства в бюджеты всех уровней – 1,99 млрд грн, в том числе дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году – 1,1 млрд грн", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров в связи с внедрением с 1 июля нового оптового рынка электрической энергии обновил финансовый план ЧАО "Укргидроэнерго" на 2019 год, увеличив ожидаемую чистую прибыль предприятия на 44,5% (на 0,8 млрд грн) по сравнению с ранее утвержденным показателем – до 2,6 млрд грн.

"Укргидроэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 3,67 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140190
 
 
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