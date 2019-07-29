 Урожай зерна достиг 30 миллионов тонн, – Минагрополитики

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано 21,7 млн тонн пшеницы с площади 5,5 млн га, или 80% к прогнозу при урожайности 39,7 ц/га.

Ячменя собрано 7,2 млн тонн с площади 2,2 млн га, или 84% к прогнозу при урожайности 33,1 ц/га, гороха – 569 тыс. тонн с площади 249 тыс. га, или 95% к прогнозу при урожайности 22,9 ц/га, ржи – 120 тыс. тонн с площади 45 тыс. га или 38% к прогнозу при урожайности 26,8 ц/га, овса – 60 тыс. тонн с площади 24 тыс. га, или 13% к прогнозу при урожайности 24,9 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 2,9 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 96% к прогнозу при урожайности 24,4 ц/га.

Как сообщалось, по данным Минагрополитики, валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 2017 году.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 70,8 млн тонн.

Экспорт зерновых в сезоне 2018/19 МГ (маркетинговый год, длится с 1 июля до 30 июня следующего года) вырос до 49,74 миллиона тонн, что на 10,37 млн тонн превышает экспорт в предыдущем сезоне 2017/18 годов (39,38 млн тонн).

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