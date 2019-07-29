[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.14 27.93
 Регуляторная политика
  119  0
Все про:НБУ (3888) почта (66) платежи (130)

 НБУ внес почтовых операторов в перечень субъектов рынка приема платежей наличными

Национальный банк Украины добавил в перечень субъектов, имеющих право осуществлять операции по приему наличности в гривнях для дальнейшего ее перевода, операторов почтовой связи, получивших лицензию Нацбанка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 №42 "Об урегулировании вопросов по приему наличности для дальнейшего ее перевода" от 22 июля 2019 №98, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ обнародован на сайте НБУ 29 июля, вступает в силу с 30 июля 2019 года.

В новой редакции документа также изменен "пункт приема наличных" на "пункт предоставления финансовых услуг", поскольку в таких пунктах предоставляются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140187
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Крым наемники РФ Нацполиция НБУ Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх