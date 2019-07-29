 Лондонская биржа оценила второго в мире поставщика финансовой информации в $27 миллиардов

В результате обсуждаемой сделки Refinitive может быть оценен примерно в $27 млрд вместе с долгами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Биржа ожидает, что благодаря приобретению сети торговых и информационных терминалов, принадлежащих Refinitive, она сможет увеличить свои возможности по доставке данных, диверсифицировать спектр торгуемых активов, расширить доступ к целевой аудитории.

Для оплаты актива, по данным Financial Times, биржа выпустит новые акции примерно на $14,5 млрд.

Акционеры Refinitiv получат в расширившей свой бизнес LSE около 37% акций и менее 30% голосов, сообщила LSE. Нынешние CEO и глава совета директоров Лондонской биржи, как ожидается, сохранят свои позиции.

Refinitiv владеет второй крупнейшей (после Bloomberg) сетью из 40 000 терминалов Eikon, которые обеспечивают доставку биржевой информации и дают доступ к торгам, ей также принадлежит информационная система World Check для проверки контрагентов.

Фактически биржа в результате сделки изменит профиль своей деятельности, став не только оператором биржевых торгов, но и информационной компанией.

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LSE в 2017 году не смогла купить немецкую Deutsche Borse, приобретение же Refinitiv даст ей контроль над одной из основных мировых площадок по торговле валютой и сделает ее главным конкурентом агентства Bloomberg.

В прошлом году LSE увеличила выручку от продажи информации на 9%, ее доходы от биржевых операций росли существенно более низкими темпами.

Капитализация LSE составляет менее $25 млрд.

Как сообщалось, консорциум во главе с Blackstone в начале 2018 году приобрел у Thomson Reuters за $20 млрд бизнес в сфере финансовой информации, получив в созданной для управления этим бизнесом компании Refinitiv 55% акций.

Долги Refinitiv, по данным Financial Times, превышают $12 млрд. Выручка Refinitive составляет $6,3 млрд в год. Reuters News по условиям соглашения получает $325 млн в год за предоставление новостей клиентам Refinitive, где Thomson Reuters по-прежнему владеет 45% акций.

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