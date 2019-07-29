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 В России зафиксирован рост уровня бедности вопреки обещаниям Путина

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Для сравнения, в первом квартале 2018 года при использовании обновленной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны, или 20,4 млн чел. Таким образом, численность россиян, живущих за чертой бедности, увеличилась на 0,5 млн человек, уровень бедности вырос на 0,4 п.п. в годовом выражении.

По итогам 2018 года за чертой бедности проживали 18,4 млн россиян, или 12,6% всего населения.

Увеличение уровня бедности в первом квартале в Росстате объяснили "опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен".

Как сообщалось, по итогам января-июня текущего года реальные доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении.

Одной из поставленных российским президентом Владимиром Путиным национальных целей было двукратное снижение уровня бедности к 2024 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140181
 
 
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