 Нацбанк укрепил курс гривни до максимума за три года (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.
По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в августе 2016 года.
По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 26 копеек – до 28,08 грн за евро, что является минимальным значением с августа 2016 года.
По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,2275 грн/$ с 25,365 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,215-25,24 грн/$.
Вот гривна и укрепляется.
Зато когда они из ОВГЗ выходить будут и начнут гривну сливать будет обратная картина.
кто отдавать потом ето все будет?
От я згадую січень-лютий 2018. Тоді бензин при такій ж ціні на нафту коштував менше 1 бакса, а зараз 1,15.
А всего-то убрали президента - жулика и олигарха. И убрали из НБУ его подельницу Гонтареву. Накрылись все их схемы ограбления Украины и сразу наступила стабильность. Раньше паковали миллиарды долларов по оффшорам, а теперь ручек стал намного слабее, а скоро и совсем исчезнет. Ну, на чем ты будешь армагедонить? Если так и дальше пойдет, то порохоботы скоро голодать будут.