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Все про:доллар (196) евро (73) курс (511) НБУ (3888)

 Нацбанк укрепил курс гривни до максимума за три года (обновлено)

Национальный банк установил на вторник, 30 июля, курс гривни на уровне 25,2526 грн/$, укрепив его на 19 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в августе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 26 копеек – до 28,08 грн за евро, что является минимальным значением с августа 2016 года.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,2275 грн/$ с 25,365 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,215-25,24 грн/$.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140176
 
 
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 Топ комментарии
 
а что вы слышали насчет продажи ОВГЗ за последний месяц? сможете написать, сколько миллиардов долларов страна взяла в долг с помощью этого нехитрого фокуса?
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Долар впав, нафта уже не, 75 як весною, а 63... Але бензин чомусь не особливо подешевшав.
От я згадую січень-лютий 2018. Тоді бензин при такій ж ціні на нафту коштував менше 1 бакса, а зараз 1,15.
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Совет форумчанПравила форума
 
И это несмотря на рекордные покупки валюты в последнее время.
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а что вы слышали насчет продажи ОВГЗ за последний месяц? сможете написать, сколько миллиардов долларов страна взяла в долг с помощью этого нехитрого фокуса?
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спикулянты сливают доллары на межбанке чтобы за гривны закупить ОВГЗ.
Вот гривна и укрепляется.
Зато когда они из ОВГЗ выходить будут и начнут гривну сливать будет обратная картина.
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То, что спрос на гривневые ОВГЗ высокий - это очень хороший признак. Это значит, что международные инвесторы доверяют гривне. Когда одни будут выходить, другие будут заходить. Не надо бояться иностранных инвестиций.
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Инвестиций? ОВГЗ - это инвестиции? А напомните-ка нам что происходило в Украине и московии в 98-ом году
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то есть напечатать бумажек за один месяц на 1 милиард евро и заложить их по 8% - ето круто?
кто отдавать потом ето все будет?
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а у нас в місті в обмінниках на продаж валюти немає
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Так на пониженому курсі хтось наживається, зараз скупають долари по низькій ціні а завтра що небудь державне "приватизують" після підйому курсової різниці, і скажуть так і було...
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почему цены и тарифы не падают вслед за долларом, а продолжают расти???
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Досягнення НБУ: "...рекордно впали ціни на кавуни за рік!"
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Долар впав, нафта уже не, 75 як весною, а 63... Але бензин чомусь не особливо подешевшав.
От я згадую січень-лютий 2018. Тоді бензин при такій ж ціні на нафту коштував менше 1 бакса, а зараз 1,15.
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ЗРВ, які вся країна накопичувала протягом 5 років просирають успішно
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Он не на ту страничку в методичке посмотрел. Не забывайте, что Вы общаетесь с порохоботом. У них мозги отсутствуют как класс. Им пофик продают или покупают. Им платят деньги за то, что они армагедонят.
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а зе дрочером везде порохоботи мерещатся с методичками )))
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напомни когда такое біло ? украина всегда в кредит жила причем каждий премьр брал кредит на кредит )))
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Только странно почему цены продолжают расти
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Да, особенно интересно на рыбе. Да и на бензине. Но бензин хоть как-то вяло, но дешевеет (ну хоть немного). А вот рыба импортная продолжает дорожать Просто удивительно...
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У порохоботни опять траур. Надо армагедонить, за это куратор денег платит. А армагедонить не на чем. ЗВР растут. НБУ скупает на рынке доллары, а не продает. Украина потихоньку выплачивает внешний долг. Курс доллара стабилен. На украинские ОВГЗ спрос высокий. Учетную ставку на 1% снизили. ВВП растет. Прогноз роста ВВП тоже растет.

А всего-то убрали президента - жулика и олигарха. И убрали из НБУ его подельницу Гонтареву. Накрылись все их схемы ограбления Украины и сразу наступила стабильность. Раньше паковали миллиарды долларов по оффшорам, а теперь ручек стал намного слабее, а скоро и совсем исчезнет. Ну, на чем ты будешь армагедонить? Если так и дальше пойдет, то порохоботы скоро голодать будут.
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ЗЕбилам все не так. Доллар стабилен - ЗЕ молодец (и это при премьерстве Гройсмана - человека Пороха). Доллар не стабилен - виноват Порох.
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Да нас все устраивает. Это вам, тупым порохоботам, все не так. Гройсман - человек подневольный. При Шоколадном Жулике Гройсман выполнял его преступные приказы. Теперь работает на страну. Надеется, что ему зачтется. Ну, и не забывай, что подельницу Шоколадного Жулика Гонтареву убрали. И еще, Шокоданый выводил бабло в оффшоры и также поступали все его люди. Поэтому гривна падала. А теперь этот поток баксов в оффшоры в разы ослаб. Вот и стабильность наступила. Через год темпам роста ВВП в 5-6% никто удивляться не будет.
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Кому ты лечиш, васян? "Подневольный человек" Ага, щаз. Прям раб с галер. Отличный он премьер! Посмотрим, какого выкатит твой ЗЕбил и что он запоет уже осенью про "папэрэдныкив". Только петь придется громко - ибо курс бакса все помнят.
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Были бы умными, то плавно девальвировали бы гривню, а не укрепляли. Но популизм - наше все!
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