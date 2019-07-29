 Нацбанк укрепил курс гривни до максимума за три года (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в августе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 26 копеек – до 28,08 грн за евро, что является минимальным значением с августа 2016 года.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 25,2275 грн/$ с 25,365 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,215-25,24 грн/$.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram