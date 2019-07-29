 "Расчетный центр" Нацбанка возглавил бывший руководитель "Украинской биржи"

Согласно сообщению общества в системе раскрытия НКЦБФР, соответствующее решение принял наблюдательный совет 26 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Ткаченко в июне победил в конкурсе на главу правления "Расчетного центра", а в начале июля был введен в правление РЦ.

Конкурс был проведен в связи с истечением 3 августа срока полномочий главы РЦ Шаповала, который занимал эту должность с августа 2016 года.

В настоящее время вр. и.о. главы правления РЦ является член правления Алексей Константинов.

Доля Нацбанка в уставном капитале "Расчетного центра" составляет 77,79%. Помимо того, акционерами РЦ являются государственные "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк", а также подконтрольный группе "СКМ" банк ПУМБ.

"Расчетный центр" создан на базе Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ) для проведения денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, совершенными на фондовой бирже и вне фондовой биржи, если проводятся расчеты по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты".

6 сентября 2013 года НБУ выдал "Расчетному центру" банковскую лицензию.

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