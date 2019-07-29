 Сумма начисленного НДС в июле выросла на 2 миллиарда, – ГФС

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор.

В июле 2018 года этот показатель составлял 16,1 млрд грн. При увеличении объемов поставки на 22 млрд грн (прирост 3,5%) увеличение начислений произошло на 12,1%, или на 2 млрд грн.

Наибольшая сумма налога – 10,7 млрд грн начислено субъектами хозяйствования с доходом менее 200 млн грн – почти 221,6 тыс. субъектов. 4,7 млрд грн начислено 70 субъектами хозяйствования, доходы которых превышают 1 млрд грн, и 2,7 млрд грн – 294 субъектами хозяйствования, доходы которых от 200 млн грн до 1 млрд грн.

Также наблюдается адекватность начисления налоговых обязательств по сравнению к предыдущему месяцу текущего года: при уменьшении объемов поставки на 46 млрд грн, или 6%, уменьшение начислений произошло лишь на 0,3 млрд грн, или на 2%.

В целом же в 2019 году начислено к уплате 135,9 млрд грн НДС, что на 12,4 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года (123,5 млрд грн), а прирост составил 10%.

Наибольшее увеличение начислений по сравнению с прошлым годом произошло по отраслям экономики:

производство табачных изделий – рост на 327,5 млн грн.;

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями – на 114,2 млн грн;

торговля электроэнергией – 85,3 млн грн.

Налоговая нагрузка в июле 2019 года составляет 2,8%, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле ожидается сбор с НДС с учетом бюджетного возмещения в сумме 7,8 млрд грн, или 109,8% выполнения индикативного показателя.

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