 СБУ обнаружила незаконные автобусные рейсы из оккупированного Луганска в Одессу

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что жители из временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ на временно оккупированную территорию Луганской области. Пересечение государственной границы осуществляется во временно неподконтрольных украинской власти пунктах пропуска", – сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, к противоправной деятельности организаторы схемы привлекли двух жителей Харькова как "диспетчеров" автобусных рейсов.

Во время обысков в жилых помещениях фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следователями СБУ двум злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности", – отмечается в сообщении.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram