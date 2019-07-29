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 СБУ обнаружила в Киеве канал сбыта фальшивых евро с оккупированного Донбасса. ФОТО

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали сбыт фальшивых денег с временно оккупированной части Донбасса.

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что сбыт поддельной иностранной валюты наладили жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, передает БизнесЦензор.

Правоохранители задержали обоих дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 тыс. фальшивых евро. Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. поддельной валюты номиналом по 500 евро.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления.

"Продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств противоправной схемы, источников происхождения подделок и установления возможной причастности злоумышленников к финансированию террористической деятельности пророссийских боевиков", – сказано в сообщении.

СБУ обнаружила в Киеве канал сбыта фальшивых евро с оккупированного Донбасса 01СБУ обнаружила в Киеве канал сбыта фальшивых евро с оккупированного Донбасса 02

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140165
 
 
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