 Данилюк поддержал предложение объявить новый конкурс на разработку шельфа Черного моря

Как передает БизнесЦензор, об этом Данилюк сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Решение об объявлении нового конкурса на шельф однозначно правильное. Этот конкурс был ориентиром того, готова ли Украина отходить от "договорного" распределения месторождений. Ключевой проблемой этого конкурса было искусственное ограничение времени на анализ месторождения и подготовку конкурсных предложений. Серьезные компании на таких условиях принимать участие не будут. При утверждении новых условий необходимо предусмотреть сроки не менее шести месяцев", – написал секретарь СНБО.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Как сообщалось, ранее компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Заявки на участие в конкурсе подали четыре компании: