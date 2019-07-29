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 Данилюк поддержал предложение объявить новый конкурс на разработку шельфа Черного моря

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк поддержал предложение премьер-министра Владимира Гройсмана рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Как передает БизнесЦензор, об этом Данилюк сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Решение об объявлении нового конкурса на шельф однозначно правильное. Этот конкурс был ориентиром того, готова ли Украина отходить от "договорного" распределения месторождений. Ключевой проблемой этого конкурса было искусственное ограничение времени на анализ месторождения и подготовку конкурсных предложений. Серьезные компании на таких условиях принимать участие не будут. При утверждении новых условий необходимо предусмотреть сроки не менее шести месяцев", – написал секретарь СНБО.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Как сообщалось, ранее компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Заявки на участие в конкурсе подали четыре компании:

  • Caspian Drilling International Ltd, которая входит в азербайджанскую государственную нефтегазовую корпорацию SOCAR;
  • Frontera Resources - америкаснкая компания бизнесменов Стива Никандроса и Заза Мамулаишвили, которая инициировала конкурс. Работает в Грузии и Молдове. Однако ни одного крупного проекта пока не реализовала;
  • Trident Black Sea, одним из основателей которой стал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. В 2014 году он проголосовал в Госдуме РФ против аннексии Крыма Россией, а сейчас проживает в Украине;
  • Украинское ЧАО "Укрнефтебурение" олигарха Игоря Коломойского, нардепа Виталия Хомутынника и российского бизнесмена Геннадия Фукса.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140164
 
 
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