 НБУ допускает рост спроса иностранцев на украинские гособлигации

Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора выдержки из протокола заседания Комитета Национального банка Украины по монетарной политике от 17 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Как сообщается, это создаст возможности для более быстрого снижения учетной ставки, чем по базовому сценарию.

Члены комитета обсудили риски, связанные с притоком иностранного капитала в гривневые ОВГЗ, считая эти риски на сегодня незначительными. Отмечается, в частности, что приток капитала только в государственный сектор не создает рисков перегрева потребительского спроса, поскольку фискальная политика остается взвешенной.

При этом постепенное снижение стоимости государственных заимствований и удлинения их срочности снижает риски рефинансирования долга. Кроме того, поддержка интереса иностранных инвесторов к государственным облигациям в гривне и в дальнейшем будет предопределять постепенную дедолларизацию долга и снижения валютных рисков.

Как сообщалось, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 5,9 млрд грн, или на 8,8% - до 73 млрд грн, достигнув 9,2% от их общего объема в обороте.

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