 "Приватбанк" выставил на продажу семь нефтебаз за 1 миллиард

Как сообщает пресс-служба аукционной площадки, на продажу выставлены нефтебазы в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях, передает БизнесЦензор.

"Нефтебазы имеют большую площадь и мощности по хранению, все – в рабочем состоянии. Лоты являются привлекательным предложением для крупных розничных сетей", – считает генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Отметим, по данным OpenMarket, аукционы по продаже всех 7 нефтебаз запланированы на 8 августа. При этом по крайней мере часть нефтебаз выставлены на торги 12 августа, где предлагается взять их в аренду сроком на год.

Как сообщалось, в мае "Приватбанк" выставил на продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") 34 нефтебазы в семи областях общей стартовой стоимостью 120,54 млн грн. Однако торги не состоялись из-за "отсутствия допущенных участников".

В феврале заместитель главы правления "Приватбанка" Галина Пахачук завляла, что национализированный банк с начала года практически ничего не получает в счет обслуживания "токсичного" портфеля кредитов, выданных связанным с бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также топ-менеджментом банка лицам.

Замглавы банка отмечала, что в целом "токсичный" портфель кредитов в "Приватбанке" составляет 206 млрд грн.

Привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Напомним, осенью 2018 года в "Приватбанке" заявляли, что ему ничего не платят 26 компаний, которым переданы в финансовый лизинг 248 АЗС и нефтебазы. Тогда справедливую стоимость этих активов в банке оценивали на 324 млн грн при балансовой стоимости 6,3 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,7 млрд грн) занимал первое место среди 77 действующих в стране банков.

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