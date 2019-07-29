 Потребление топлива за полгода выросло на 3,2%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Промышленное использование дизтоплива за этот период увеличилось на 9,1% - до 1,76 млн тонн. Промышленное потребление бензинов показало снижение (-3%) и составило 240,4 тыс. тонн.

Розничная реализация дизтоплива через АЗС за шесть месяцев 2019 года снизилась на 5,4% - до 463,4 тыс. тонн, продажи бензинов сократились на 4,8% - до 559,1 тыс. тонн.

В целом потребление бензина в Украине в первом полугодии текущего года сократилось на 4,3% - до 799,5 тыс. тонн, а потребление дизтоплива выросло на 6% - до 2,38 млн тонн.

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