 Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и IT-проекты в Украине, – УСПП

Об этом сообщила пресс-служба УСПП по итогам встречи с представителями Китайской ассоциации предприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом, отмечается в сообщении, китайские инвесторы в первую очередь проявили интерес к инвестированию в инфраструктурные и IT-проекты.
По итогам встречи стороны договорились об обмене деловой информацией.
"УСПП поспособствует нахождению проектов для инвестиций в Украину и может консультировать в ходе реализации", - сказано в сообщении.
Китайская делегация была представлена 10 инвесторами из разных отраслей, среди которых директора компаний Shandog Kunlun Road and Bridge Engineering Co. Ltd., Zhuhai Henglong Real Estate Co. Ltd., Tongling Huacheng и других.