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 Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и IT-проекты в Украине, – УСПП

Инвесторы из Китая обратились в Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) с просьбой подобрать потенциальные проекты в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба УСПП по итогам встречи с представителями Китайской ассоциации предприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, отмечается в сообщении, китайские инвесторы в первую очередь проявили интерес к инвестированию в инфраструктурные и IT-проекты.

По итогам встречи стороны договорились об обмене деловой информацией.

"УСПП поспособствует нахождению проектов для инвестиций в Украину и может консультировать в ходе реализации", - сказано в сообщении.

Китайская делегация была представлена 10 инвесторами из разных отраслей, среди которых директора компаний Shandog Kunlun Road and Bridge Engineering Co. Ltd., Zhuhai Henglong Real Estate Co. Ltd., Tongling Huacheng и других.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140148
 
 
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