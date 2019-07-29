 "Укргаздобыча" заказала модернизацию собственного НПЗ за 60 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году на Шебелинском ГПЗ модернизируют "под ключ" установку смешивания автомобильных бензинов и дизельных топлив с установлением текущих анализаторов.

На оборудование различных производителей пойдет 40,74 млн грн из общей суммы подряда.

Согласно спецификации, самыми дорогими оказались комплектующие и софт автоматизированной системы управления технологическим процессом Yokogawa Centum VP за 11,69 млн грн, текущий анализатор серы Atom Instrument SLA-100 за 9,66 млн грн и ячейка текущего анализатора за 1,44 млн грн.

Гарантийный срок на работы составляет три года, на оборудование, изготовленное не ранее чем за год до поставки – не менее года, а размер обеспечения исполнения договора – 5%.

Цена сделки на 17% ниже ожидаемой стоимости закупки в 72,38 млн грн.

Столичный "Нафтогазхим Сервис" во главе с Юрием Григоренко принадлежит киевлянину Кириллу Желибе, который когда-то руководил ООО "Укрпожснаб" Виталия Онищенко и Анны Карижской. Всего с 2017 года победитель получил подрядов преимущественно в системе "Укргаздобычи" на 106,78 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера было киевское ООО "Эмерсон" швейцарской фирмы Emerson Process Management AG, которым руководит Виталий Мазур. Ранее соучредителем было российское ООО "Эмерсон" компании Emerson Electric Nederland B.V. (Нидерланды). В целом с 2012 года соперник получил подрядов преимущественно у ПАО "ДТЭК Западэнерго" на 75,2 млн грн.

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