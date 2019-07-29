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 Соратница замглавы Офиса Зеленского готовится к назначению в Антимонопольный комитет

Сотрудница организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO) Ольга Нечитайло 26 июля подала электронную декларацию кандидата на должность государственной уполномоченного АМКУ.

Об этом свидетельствуют данные реестра Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Нечитайло последние два года работала в BRDO под руководством Алексея Гончарука, который в мае был назначен президентом Владимиром Зеленским заместителем председателя Офиса президента.

По данным издания, в июне Гончарук и председатель АМКУ Юрий Терентьев провели встречу, после которой из АМКУ были уволены четыре госуполномоченных.

В BRDO Нечитайло является экспертом сектора энергетики, который возглавляет бывший работник НКРЭКУ Алексей Оржель.

До BRDO Нечитайло работала в АМКУ на должности главного эксперта отдела рынков электроэнергии Департамента исследований и расследований рынков ТЭК и ЖКХ Татьяны Кулешовой. Нечитайло участвовала в расследовании дела о рынке электроэнергии, по результатам которого АМКУ не признал монополистами ни ДТЭК, ни "Энергоатом".

Муж кандидата Роман Нечитайло в прошлом году как предприниматель получил 423 тыс. грн дохода. Из судебного реестра известно, что он регулярно представляет интересы финансовой компании ООО "Ансуи" в кредитор не делам (в основном по взысканию задолженности с должников компании).

Вместе с тем, Роман Нечитайло также неоднократно принимал участие в аукционах "Прозорро.Продажи", соревнуясь за право требования по кредитным договорам именно с "Ансуи", интересы которой он же и представляет.

15 июля также подала свою кандидатуру на должность государственной уполномоченного АМКУ юрист "Рэдклифф Партнерс" Наталья Ковалева. Отвечая в компании за представление клиентов компании в АМКУ, по итогам прошлого года она получила 1,45 млн грн заработной платы.

По неофициальным данным, Офис президента также рассматривает кандидатами в АМКУ юриста Леонида Антоненко (депутат Киевсовета из группы Сергея Гусовского, который вместе с Гончаруком создавал движение "Люди важны") и руководителя аппарата АМКУ Юрия Литвина (протеже Юрия Терентьева). Также обсуждаются кандидатуры еще нескольких представителей аппарата АМКУ и частных юридических компаний, в том числе "Бейкер и Макинзи".

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Как сообщалось, в начале июля увольнение президентом Владимиром Зеленским первой замглавы Антимонопольного комитета Марии Нижник привело к прекращению работы Административной коллегии по обжалованию закупок. В результате коллегия впервые за время действия закона "О публичных закупках" нарушила срок рассмотрения жалобы.

Ранее Зеленский также уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя АМКУ – государственного уполномоченного. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельскую с должностей государственных уполномоченных АМКУ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140145
 
 
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