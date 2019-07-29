[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.25 28.07
 Энергетика, Корпоративные отношения
  1518  4
Все про:Газ (3624) Газпром (1278) Нафтогаз (1781) Стокгольм (169) Люксембург (15)

 "Нафтогаз" сорвал программу размещения евробондов "Газпрома", – СМИ

Российский "Газпром" после отказа люксембургского суда снять арест с активов по иску "Нафтогаза Украины" готовит новую программу еврооблигаций в другой юрисдикции.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты активов на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с НАК "Нафтогаз Украины".

В Люксембурге зарегистрирована SPV-компания - эмитент действующей программы еврооблигаций "Газпрома".

Напомним, в феврале "Нафтогаз" направил в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital S.A. (эмитент нынешней программы евробондов российской компании) уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в Люксембурге".

После этого "Газпрома" пока не размещал новых еврооблигаций.

В Великобритании Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

Весной 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В частности, "Нафтогаз" добился ареста долей "Газпрома" в операторах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Швейцарии, а также "дочек" российского концерна в Нидерландах.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме, однако отказался его выполнять, подав апелляцию и заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140141
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Газпрома і так купа кеша в наявності. Але в путєна з подєльниками, мабуть, кожен бакс розписаний "Нафтогаз" сорвал программу размещения евробондов "Газпрома", – СМИ - Цензор.НЕТ 7856
 показать весь комментарий
 
Как сие событие трактуется на орде? Удар в спину? Или это очередная мудрая много ходов очка от Вовочки?
 показать весь комментарий
 
Украине нужно забрать у Газпрома свои деньги , поєтому прессинг прекращать нельзя.
 показать весь комментарий
 
Тільки за Коболєв і К* заслужили премії. Навіть за це - і це при тому, що близько $20млн штрафів Газпром вже заплатив по схемам, які діють до нині.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Газпром Данилюк Александр Зеленский наемники РФ Нацполиция Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх