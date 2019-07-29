 Глава "Роскосмоса" объяснил задержку строительства нового космодрома дождливой погодой

Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам главы российской космической корпорации, вода заливает котлован.

"Фантастика! Выбирали эту площадку исходя из того, что Амурская область и в частности это место, где 310 солнечных дней в году. Но я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился?", – посетовал чиновник.

Несмотря на это, Рогозин заверил, что работы идут по графику, строительство завершится в 2022 году, и это позволит запустить тяжелую ракету "Ангара" в намеченные сроки, в 2023 году.

В рамках второй очереди космодрома предусмотрено строительство стартового стола для "Ангары".

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Как сообщалось, строительство космодрома "Восточный" началось в 2012 году. Первый запуск с него прошел в апреле 2016 года, однако в начале 2019 года в правительстве РФ обратили внимание, что из 19 объектов Восточного построены только пять.

Ранее предполагалось, что к 2021 году космодром будет полностью достроен. В январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал срыв сроков, также он сообщил, что "Роскосмос" попросил еще денег на достройку объектов первой очереди.

В результате было принято решение сдвинуть сроки готовности космодрома на 2023 год. Кроме срывов сроков, строительство космодрома сопровождалось уголовными делами о хищениях бюджетных денег, выделенных на "Восточный", и о задержках зарплат строителям.

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