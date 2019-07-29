 "Гарантированный покупатель" подал иск к "Укрэнерго" на 1,6 миллиарда

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, расчет указанной суммы проведен на основании данных о прогнозируемых объемах электрической энергии, отпущенной производителями по "зеленому" тарифу, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В компании указывают причиной иска невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате "Гарантированному покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников за первые 20 дней работы нового оптового рынка электроэнергии в Украине.

Как напоминают в компании, до 14 и 24 числа расчетного месяца оператор системы передачи (ОСП) – ГП "НЭК "Укрэнерго" – должен осуществить полную и своевременную оплату авансового платежа гарантированном покупателю за первые 20 дней расчетного месяца. Однако со старта работы нового рынка электроэнергии1 июля оператор системы передачи ни разу не рассчитался с "Гарантированным покупателем".

Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для передачи электроэнергии "Укрэнерго".

12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа – до 312,14 грн/МВт.

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском о решении Нацкомиссии с целью отменить новое постановление.

Если Окружной админсуд Киева примет решение в пользу предприятия, "Укрэнерго" не сможет купить электроэнергию для компенсации технологических потерь в сетях и не сможет компенсировать разницу между рыночными и "зеленому" тарифу гарантировать покупателю.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram