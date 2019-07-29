 На титановом комбинате Фирташа в Запорожье произошла авария

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК" поступило в "Службу спасения "101" 28 июля в 10:36, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На место происшествия по повышенному номеру вызова прибыло 10 единиц основной и специальной техники ГУ ГСЧС в Запорожской области и 45 спасателей, которые установили, что утечка тетрахлорида титана произошла на территории ООО "ЗТМК" из-за протекания передаточного бака.

Для ликвидации последствий аварии – осаждения испарений – спасатели создали водяной занавес с помощью насадок-распылителей. При этом сотрудники комбината ликвидировали течь опасного химического вещества, перекрыв вентиль бака и установив бандаж.

С помощью местной власти был организован подвоз воды и временно перекрытое движение транспорта в районе ООО "ЗТМК". Спустя час после вызова спасателей, авария была ликвидирована.

В ГосЧС уточнили, что химические испарения не вышли за пределы цеха. В результате аварии на титано-магниевом комбинате пострадавших нет.

В свою очередь в пресс-службе ООО "ЗТМК" заявили, что после ликвидации нештатной ситуации, связанной с утечкой 28 июля тетрахлорида титана, компания работает в нормальном режиме.

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%) Дмитрия Фирташа, которая получила контроль над предприятием.

Tolexis Trading обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Читайте также: Суд оправдал подозреваемого в растрате 500 миллионов топ-менеджера Фирташа

Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram