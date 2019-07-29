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 Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 7 раз

Национальный банк (НБУ) в период с 22 по 26 июля купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.

Согласно данным НБУ, $185,2 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $76 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю увеличили свой портфель ОВГЗ на 4,92 млрд грн, в том числе гривневых – на 4,82 млрд грн (почти $190 млн по текущему курсу).

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $2,4 млрд, продал – $0,23 млрд. В том числе с 1 по 26 июля Нацбанк приобрел $760,9 млн по сравнению с $322,3 млн за весь июнь, $160,6 млн – на май и $299,9 млн – за апрель.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140125
 
 
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 Топ комментарии
 
Ні просто зараз скуплять валюту задарма, і піднімуть курс, а потім ту ж саму валюту вже будуть продавати
В 4 рази дорожче.
Чи такого не було?
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Якщо якщо гривня зміцниться нижче 25 за бакс, то путінападе?
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По темі новини пиши, дурачок.
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Якщо якщо гривня зміцниться нижче 25 за бакс, то путінападе?
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Как я понимаю голосовал за зеленского? Ну умственный уровень соответсвует.
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Як і решта порохнявої худоби, ти мало що тямиш Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 7 раз - Цензор.НЕТ 8398
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Что, тоже, как любой зеблюдок прошел недельные курсы по шаблонным ответам на что угодно?
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Это ты себе говоришь? Но ведь подобные тебе зебилы (которые были **********, пока не объединились с ватой и стали зебилами) никогда по теме не писали, писали только ваши выбумки. И придумали а то путин нападет, хотя он и на Украину уже нападал 2 раза. Так что вас, гавтоедов, по теме писать просто нечего.
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Ні просто зараз скуплять валюту задарма, і піднімуть курс, а потім ту ж саму валюту вже будуть продавати
В 4 рази дорожче.
Чи такого не було?
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Международные лохи ломанулись в ОВГЗ с новой силой. Если не ошибаюсь за прошлой неделе, еще на 5 млрд грн накупили.
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Что происходит, несмотря на все усилия уходящего правительства гривна продолжает укрепляться.))
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ОВГЗ скупают нерезеденты, обвалили курс.
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Доллар дешевеет - бензин дорожает.
Доллар дорожает - бензин дорожает.
Доллар ничего не делает - бензин дорожает.
Бензин целеустремлённый и плевал на условности. Будь как бензин!
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может шмурдяк и подешевел.
я заправляюсь на окко , как был 95 пульс 31.99 грн. так и есть.
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Все проще. При Порошенке снизу на самый верх шли тюки наличных гривень, которые потом конвертировали в доллары, что подымало его курс. Сейчас процесс остановлен, т.к. у новой власти есть воля спрашивать - а откуда денежки?
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