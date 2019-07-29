 Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины

Об этом со ссылкой на ITC сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, в рамках сокращения операционных расходов компания закрыла практически все розничные магазины. Так, если в 2016 сеть розничных магазинов Meizu состояла из более чем 2700 точек, то сейчас таковых осталось всего пять в одной китайской провинции.

Только за этот месяц Meizu лишилась двух ключевых лидеров. В начале месяца в отставку подал соучредитель и вице-президент Ли Нан. Вслед за ним компанию Meizu покинул ведущий разработчик Хун Ханьшен, отвечающий за разработку оболочки Flyme OS.

Предыдущие сообщения указывали, что бизнес Meizu начал разваливаться после возвращения в компанию основателя Хуана Чжана, который в 2017 году провел масштабную реструктуризацию, разделив компанию на три отдельных бренда (Meizu, Blue Charm и Flyme).

В отличие от Sony, LG и HTC, кроме смартфонов, у Meizu больше нет никаких существенных источников дохода. В этом году Meizu отметилась несколькими смартфонами, включая флагманский Meizu 16s и его более доступный вариант Meizu 16Xs.