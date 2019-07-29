 Дочерняя компания "Газпрома" обжаловала новую газовую директиву Евросоюза

Об этом сообщили в пресс-службе компании, единственным акционером которой является российский "Гапром", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В апреле Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором запросила официальное подтверждение того, что, несмотря на изменение Газовой директивы, к проекту "Северный поток 2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок к директиве.

В письме отмечалось, что под действие обновленной газовой директивы подпадает участок "Северного потока 2" в территориальных водах Германии.

"Статья 49a измененной Газовой директивы предусматривает возможность дерогации (частичной отмены старого закона, – ред.) в отношении морских газопроводов, которые были завершены до ожидаемого летом 2019 года вступления в силу новых положений. Это позволяет государствам-членам ЕС не применять к таким газопроводам ключевые положения Газовой директивы о разделении прав собственности, обеспечении доступа третьих сторон и регулировании тарифов" – сказано в сообщении.

Согласно заявлениям Еврокомиссии, основанием для дерогации является необходимость "принятия во внимание правомерных ожиданий существующих операторов, а также того факта, что в ЕС ранее отсутствовали специфические правила, применимые к газопроводам из третьих стран".

С 2015 года капитальные затраты на проектирование и строительство газопровода "Северный поток 2" составили 5,8 млрд евро.

"Со стороны ЕС было бы безосновательно и несправедливо разработать поправки к Газовой директиве таким образом, чтобы они существенно повлияли только на "Северный поток 2", при этом освободив от выполнения этих правил путем дерогации другие морские газопроводы, поставляющие газ в ЕС", – считает Nord Stream 2 AG.

"В силу вышесказанного, компания Nord Stream 2 поднимает этот вопрос уже сейчас для того, чтобы получить своевременное официальное разъяснение от ЕС о том, что к "Северному потоку 2" будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, импортирующим газ в ЕС, инвестиции в которые уже были сделаны и которые могут запросить дерогацию", – заявляла дочерняя компания российского "Газпрома".

Читайте также: Дания может отложить постройку "Северного потока-2", – Financial Times

Как сообщалось, Совет ЕС 15 апреля утвердил обновленную европейскую газовую директиву, распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Евросоюз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2"), который должен пройти из России в Германию. Обновленная директива вступила в силу в конце мая.

Она предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

При этом достигнутое при поготовке документа компромиссное решение предполагает, что Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для "Северного потока-2", однако после проверки и одобрения их Еврокомиссией.

После утверждения директивы принадлежащая российскому "Газпрому" зарегистрированная в Швейцарии проектная компания газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 сообщила властям Евросоюза о намерениях инициировать спор на основе Договора Энергетической Хартии ЕС из-за внесения изменений в Газовую директиву.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток-2".

Меркель признала, что новая газовая директива заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток - 2". Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram