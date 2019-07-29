 Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка "Гефест"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Коммерческий банк "Гефест" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, правление НБУ 1 августа 2017 года приняло решение отнести банк "Гефест" к категории неплатежеспособных, поскольку банк не выполнил требования нормативно-правовых актов центробанка в части повышения уровня регулятивного капитала до 200 млн грн в установленный срок. В октябре того же года было принято решение ликвидировать банк.

Банк "Гефест" был учрежден в конце 2013 года и, учитывая кризисные явления в экономике, фактически не вел активную деятельность. По состоянию на дату принятия решения о признании неплатежеспособным, финучреждение не имело каких-либо обязательств перед клиентами.

Единственным акционером банка на 1 января 2017 года являлось ООО "Приоритет права Лтд", бенефициарным собственником - Игорь Кутицкий.

Согласно данным НБУ, банк "Гефест" по состоянию на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов занимал 90 место (17,7 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

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