 Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров

Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы Опендатабот сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года. Согласно последнему обновлению, в Украине было зарегистрировано более 23,9 тыс коррупционеров.

При этом Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас начало создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым - эти данные невозможно обработать автоматически.

В НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной.