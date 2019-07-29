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 IT, Коррупция
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Все про:коррупция (238) Минюст (293) реестр (185)

 Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров

Месяц назад Министерство юстиции Украины перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных.

Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы Опендатабот сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года. Согласно последнему обновлению, в Украине было зарегистрировано более 23,9 тыс коррупционеров.

При этом Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас начало создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым - эти данные невозможно обработать автоматически.

В НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140113
 
 
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Так все уже Зефашист победил коррупция стуча членом по пиано.
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Незечем будущих членов зекоМанды порочить.
Одни наговоры это вся ваша антикорупция.
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В минюсте решили работать по народной мудрости:
-Кто старое помянет,тому глаз вон!
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А шо, вже такі побєділі?

Чи там дуже багато ЗЕбанутих слуг народу виявилось?
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