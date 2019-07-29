 Лондонский суд завершил рассмотрение апелляции "Приватбанка" по делу против Коломойского (обновлено)

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Слушание в Апелляционном суде Лондона проходило в открытом режиме 5 дней. Решение суд огласит в конце сентября — начале октября.

До момента оглашения соответствующего решения, всемирный арест на активы Коломойского и Боголобов будет действовать. Если суд примет сторону национализированного "Приватбанка", то арест продолжится и также начнется full trial.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники, Апелляционный суд Англии и Уэльса на минувшей неделе рассмотрел апелляционную жалобу "Приватбанка" на решение первой инстанции о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам.

"Решение будет оглашено не ранее октября", – сказал он, сославшись на заключительное выступление судьи.

Собеседник агентства отметил, что интересы "Приватбанка" в этих слушаниях представлял ведущий адвокат лорд Дэвид Панник (David Pannick), слушания длились четыре дня.

Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

Как сообщалось, "Приватбанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все – Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "Приватбанка", посчитав, что она был подан против британских компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (именуемые в производстве как английские ответчики) с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В том числе некоторые приводимые банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время он добавил, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь его экс-владельцы вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе суд обязал "Привабанк" в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому – GBP4 млн.

"Приватбанк" 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До рассмотрения апелляции WFO остается в силе.