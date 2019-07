 Лондонский суд завершил рассмотрение апелляции "Приватбанка" по делу против Коломойского

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Слушание в Апелляционном суде Лондона проходило в открытом режиме 5 дней. Решение суд огласит в конце сентября — начале октября.

До момента оглашения соответствующего решения, всемирный арест на активы Коломойского и Боголобов будет действовать. Если суд примет сторону национализированного ПриватБанка, то арест продолжится и также начнется full trial.

"Приватбанк" в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

20 декабря 2017 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,6 млрд. Суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно участвуют в рассмотрении дела. Также суд обязал фигурантов этого дела тратить не больше 20 тыс. фунтов в неделю.

В марте 2018 года Коломойский и Боголюбов оспорили решение Высокого суда Лондона, требуя процесс перенести в Швейцарию или в Украину. Юристы экс-собственников ПриватБанка ссылались на Конвенцию Лугано о юрисдикции и приведению к исполнению судебных решений в гражданских и коммерческих делах (Принята в городе Лугано, Швейцария в 1988 году). Эта конвенция предусматривает, что такие дела нужно рассматривать по месту жительства либо в стране гражданства ответчиков.