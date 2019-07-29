 Pfizer обсуждает слияние с производителем лекарств Mylan

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Компании обсуждают сделку, в рамках которой акционеры Mylan получат чуть больше 40% в новой компании, в то время как оставшаяся доля будет принадлежать держателям бумаг Pfizer, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники. В случае достижения соглашения стороны могут объявить о сделке уже в понедельник.

Сделка приведет к слиянию двух компаний, продажи которых замедлились из-за потери патентной защиты и роста конкуренции. Pfizer и Mylan рассчитывают, что сделка позволит им вновь нарастить продажи.

Главой новой компании станет Майкл Геттлер, возглавляющий подразделение, которое планируется объединить с Mylan. Ее штаб-квартира будет расположена в США.

Бумаги Pfizer в ходе предварительных торгов в понедельник дорожают на 1,07%, котировки Mylan взлетели на 31%.