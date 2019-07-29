 Зеленский назначил своим советником бывшего главу телеканалов Пинчука (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил сам Бородянский, на должности советника президента он планирует создать рабочую группу, которая займется разработкой гуманитарной стратегии государства.

"Сейчас моя должность – советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную сферу в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим артистам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы. А зарубежным – те условия, которые будут стимулировать к труду здесь", – сообщил топ-менеджер на своей странице в сети Facebook.

"Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства, и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегией", – добавил Бородянский.

По словам топ-менеджера, будет создан ряд рабочих групп по различным направлениям гуманитарной политики.

"Музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги. Медиа: СМИ (ТВ, пресса, радио), социальные медиа и интернет-издания. информационная безопасность (содержательная). Спорт, туризм. Благотворительность. Мы будем много взаимодействовать с отраслью образования", – уточнил Бородянский.

Напомним, до декабря 2018 года Владимир Бородянский занимал должность директора холдинга StarLightMedia Виктора Пинчука и генерального директора телеканала СТБ.

Бородянский возглавлял медиагруппу StarLightMedia с марта 2012 года.