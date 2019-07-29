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Все про:Зеленский (191) назначение (343) Пинчук (110) СТБ (2) телевидение (187)

 Зеленский назначил своим советником бывшего главу телеканалов Пинчука (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил гендиректора телеканала СТБ, руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского своим внештатным советником.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил сам Бородянский, на должности советника президента он планирует создать рабочую группу, которая займется разработкой гуманитарной стратегии государства.

"Сейчас моя должность – советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную сферу в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим артистам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы. А зарубежным – те условия, которые будут стимулировать к труду здесь", – сообщил топ-менеджер на своей странице в сети Facebook.

"Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства, и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегией", – добавил Бородянский.

По словам топ-менеджера, будет создан ряд рабочих групп по различным направлениям гуманитарной политики.

"Музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги. Медиа: СМИ (ТВ, пресса, радио), социальные медиа и интернет-издания. информационная безопасность (содержательная). Спорт, туризм. Благотворительность. Мы будем много взаимодействовать с отраслью образования", – уточнил Бородянский.

Напомним, до декабря 2018 года Владимир Бородянский занимал должность директора холдинга StarLightMedia Виктора Пинчука и генерального директора телеканала СТБ.

Бородянский возглавлял медиагруппу StarLightMedia с марта 2012 года. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140090
 
 
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Зе-фахтар!
ЗАбануті та щасливі!
КАЛО-стяк!
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конец эпохи договорняков с олигархами, ага
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Зеля сам сказал - они теперь партнеры. Партнеры по оболваниванию плебса. Вся страна будет скоро сплошной 1+1. Весело заживем.
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На СТБ фактически не было достойных программ. Сплошной примитив.
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А говорили, что вакарчук пинчуковский. Наверное врали.
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Це призначення пов"язане з тим що Зеленский хоче потрапити на СТБ в програму "Я соромлюсь свого тіла і діла"... Тому шановні, будьте поблажливими до хворої людини, не пишіть що це співробітництво з олігархом (олігархами)... Зеленский назначил своим советником бывшего главу телеканалов Пинчука - Цензор.НЕТ 1692
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