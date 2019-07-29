 Украина увеличила экспорт плодов и ягод на 16%

Об этом со ссылкой на пресс-службу Института аграрной экономики сообщает БизнесЦензор.

Это стало возможным благодаря увеличению доходов от продаж товаров отечественного экспорта группы 8 УКТВЭД: грецких орехах, замороженных плодах и ягодах, яблоках и грушах, которые совокупно занимают в структуре стоимости продукции этой группы более 95%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отечественный экспорт плодов и ягод увеличился и в количественном выражении. Почти на 75% выросли объемы зарубежных поставок грецких орехов – с 19 тыс. т до 33 тыс. т, а также яблок и груш – с 24 тыс. т до 42 тыс. т. Почти на треть выросли объемы экспорта замороженных фруктов – с 14 тыс. т до 18 тыс. т.

Главные рынки сбыта для украинских производителей – Турция ($18 млн), Франция ($11 млн), Польша ($10 млн), Беларусь ($9 млн), Ирак ($7 млн), Италия ($5 млн), Греция ($5 млн) и Германия ($4 млн).

В общем, более 50% стоимости украинских плодов и ягод поступает в результате экспорта в страны Евросоюза.