 Кропачев планирует запустить собственную медиа-группу

Об этом Кропачев заявил во время интервью Бигус.Инфо, сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, у Кропачева уже есть две лицензии для запуска двух телеканалов.

"Появились новые политические силы, получили безумную поддержку жителей страны. И сегодня, я так думаю, появится новая ниша востребованных людей, которые смогут создать востребованную политическую силу и им будет нужен информационный проект", - сказал Кропачев.

Кропачев не стал рассказывать, с какой политической силой и для какого электорального поля будет создаваться медиа-ресурс. Он уточнил, что с этим определятся в сентябре перед местными выборами в Украине.

Кропачева в последние годы называли "смотрящим" по угольной отраслью от группы Игоря Кононенко (Блок Петра Порошенко).