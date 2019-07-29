[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Транспорт, Макроэкономика
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 Ryanair сократила прибыль на 21%

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократила прибыль в первом квартале 2019 финансового года на 21% из-за падения тарифов, которое, по сообщению компании, продолжится до конца лета.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, его чистая прибыль за 3 месяца, завершившихся 30 июня, упала до 243 млн евро с 309 млн евро за тот же период годом ранее.

Квартальная выручка Ryanair повысилась на 11%, до 2,31 млрд евро по сравнению с 2,08 млрд евро за аналогичный период годом ранее. В том числе дополнительная выручка, включая оплату приоритетной посадки в самолет, увеличилась на 27%.

В апреле-июне авиакомпания перевезла 41,9 млн пассажиров - на 11% больше показателя за тот же период прошлого фингода (37,6 млн).

Ryanair подтвердила прогноз на весь 2020 фингод, согласно которому ожидает получить прибыль в диапазоне от 750 млн евро до 950 млн евро.

Вместе с тем компания ожидает снижения тарифов во втором полугодии приблизительно на 6%.

Акции Ryanair подешевели в понедельник на 3,56% на торгах в Дублине и на 4,25% в Лондоне.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. Ее парк насчитывает более 475 самолетов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140073
 
 
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Желаете летать как в скотовозе? Хотите ощутить себя тупо объектом по сдиранию денег всякими доп. "навязчивыми" услугами? Хотите быть "разведёнными" в каждом
полете?
wellcome to Ryanair & Wizzair.
или может просчитаете наперёд все багажи/приоритеты/условия полета - и выберете нормального перевозчика? пусть полет будет как праздник и ощущение встречи нового, а не толкотня, грубость и попытка содрать с вас деньги на любом "чихе"...
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