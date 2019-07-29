[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.25 28.07
 Власть
  147  0
Все про:СБУ (408) СНБО (156) Данилюк (72)

 Данилюк хочет лишить СБУ контроля над экономическими преступлениями

Реформа сферы безопасности в Украине сейчас стоит на повестке дня, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Он убежден, что без реформирования Службы безопасности Украины остальные реформ бессмысленны. "СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка", - заявил Данилюк.

Он также сообщил о необходимости убрать дополнительные функции СБУ, присущие спецслужбам, в частности борьбу с коррупцией и нарушениями в экономической сфере. Как отметил Данилюк, намерения по реформированию СБУ активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом.

Для внесения необходимых изменений в законодательство, которые сделают реформу СБУ, уже создана специальная группа. По мнению Данилюка, СБУ, украинские и западные партнеры должны быть приобщены к созданию соответствующих законопроектов.

Назначение Данилюка секретарем СНБО произошло после начала каденции президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140070
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Газпром Данилюк Александр Зеленский наемники РФ Нацполиция Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх