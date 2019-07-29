 Данилюк хочет лишить СБУ контроля над экономическими преступлениями

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Он убежден, что без реформирования Службы безопасности Украины остальные реформ бессмысленны. "СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка", - заявил Данилюк.

Он также сообщил о необходимости убрать дополнительные функции СБУ, присущие спецслужбам, в частности борьбу с коррупцией и нарушениями в экономической сфере. Как отметил Данилюк, намерения по реформированию СБУ активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом.

Для внесения необходимых изменений в законодательство, которые сделают реформу СБУ, уже создана специальная группа. По мнению Данилюка, СБУ, украинские и западные партнеры должны быть приобщены к созданию соответствующих законопроектов.

Назначение Данилюка секретарем СНБО произошло после начала каденции президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года.